Маленькое сочинение на тему "Люби и охраняй природу"
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Маленькое сочинение на тему "Люби и охраняй природу"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люби природу и охраняй природу.Никогда не оставляй огонь на природе не оставляй мусор после себя.Сажай цветы и береги природу.
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