две бригады рабочих посадили 220 яблонь 1 бригада сажала в день 40 яблонь 2 -50 яблонь.Вторая бригада начала работу на один день похже первой сколько яблонь посадила каждая бригада?
Математика
две бригады рабочих посадили 220 яблонь 1 бригада сажала в день 40 яблонь 2 -50 яблонь.Вторая бригада начала работу на один день похже первой сколько яблонь посадила каждая бригада?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - продолжительность работы: (40х + 50(х - 1)) = 220 90х - 50 = 220 90х = 270 х = 3 дня работала 1 бригада. 2 бригада работала 3 - 1 = 2 дня. 1 бригада посадила: 40 * 3 = 120 яблонь. 2 бригада посадила: 50 * 2 = 100 яблонь. Проверка: 100 + 120 = 220. Ответ: 100 яблонь; 120 яблонь.
Гость:
1) 220-40=180 яблонь - осталось посадить после первого дня 2) 40+50=90 яблонь - сажали за день обе бригады вместе 3) 180:90=2 дня - сажали бригады яблони после первого дня (столько дней сажала вторая бригада) 4) 2+1=3 дня - столько дней сажала яблони первая бригада 5) 3*40=120 яблонь - посадила первая бригада 6) 2*50=100 яблонь - посадила вторая бригада овтет: 120 яблонь - первая бригада, 100 яблонь вторая
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