две бригады рабочих посадили 220 яблонь 1 бригада сажала в день 40 яблонь 2 -50 яблонь.Вторая бригада начала работу на один день похже первой сколько яблонь посадила каждая бригада?

Математика

две бригады рабочих посадили 220 яблонь 1 бригада сажала в день 40 яблонь 2 -50 яблонь.Вторая бригада начала работу на один день похже первой сколько яблонь посадила каждая бригада?

Автор: Гость