подбери 2-3 синонима к слову "общение"

География
подбери 2-3 синонима к слову "общение"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Беседа, диалог, яшканье.
Гость:
беседовать,иметь дело,поддерживать отношения,контактировать
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