Чтобы нагреть 110г алюминя на 90 градусов,требуется 9,1 кДж. Вычислите удельную теплоемкость алюминия.
Физика
Чтобы нагреть 110г алюминя на 90 градусов,требуется 9,1 кДж. Вычислите удельную теплоемкость алюминия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы нагреть 110 гр алюминия на 1 гр, нужно 9100/90 = 101 Дж энергии. с = Q/m = 101/0,11 = 918 Дж/кг * градус. Ответ: 918 Дж/кг * градус.
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