мяч движется от поверхности Земли вертикально вверх и, достигнув высоты 20 м, падает на землю. Определите путь пройденный мячом, и его перемещение

Физика

мяч движется от поверхности Земли вертикально вверх и, достигнув высоты 20 м, падает на землю. Определите путь пройденный мячом, и его перемещение

Автор: Гость