мяч движется от поверхности Земли вертикально вверх и, достигнув высоты 20 м, падает на землю. Определите путь пройденный мячом, и его перемещение

Физика
мяч движется от поверхности Земли вертикально вверх и, достигнув высоты 20 м, падает на землю. Определите путь пройденный мячом, и его перемещение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не знаю,як розписувати по формулах чи чому там,але з власних знань скажу,що переміщення = 0,бо він повернувся в ту саму точку.а шлях пройдений м*ячем = 40.Бо туди і назад летів.
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