Звукова модель слiв:Теплi,край
Қазақ тiлi
Звукова модель слiв:Теплi,край
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теплі -о-=о /-5 букв;5 звуків;2 склади. Край --о= / 4 букви;4 звука;2 склади.
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