Звукова модель слiв:Теплi,край

Қазақ тiлi
Звукова модель слiв:Теплi,край
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теплі -о-=о /-5 букв;5 звуків;2 склади. Край --о= / 4 букви;4 звука;2 склади.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
мяч движется от поверхности Земли вертикально вверх и, достигнув высоты 20 м, падает на землю. Определите путь пройденный мячом, и его перемещение
Ответить
Геометрия
Треугольник вписан в окружность с центром О.Найдите угол ВОС,если угол ВАС = 32 градусам
Ответить
География
подбери 2-3 синонима к слову "общение"
Ответить
Физика
Чтобы нагреть 110г алюминя на 90 градусов,требуется 9,1 кДж. Вычислите удельную теплоемкость алюминия.
Ответить
Геометрия
Стороны треугольника соответственно равны 17;18;25дм. найти длину сторон подобного ему треугольника,если периметр его равна 15дм
Ответить