сторона ОА=АЕ ОЕ=18см периметір трикутника дорівнюе 72 см ОА-?
Математика
сторона ОА=АЕ ОЕ=18см периметір трикутника дорівнюе 72 см ОА-?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
периметр дорівнює OA+AE+OE=2*OA+OE 2*OA+18=72 2*OA=72-18 2*OA=54 OA=54:2 OA=27 см відповідь 27 см
Гость:
(72-18)/2=27(см) ОА Ответ: ОА= 27 см
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