Помогите нада написать про:describe your favourite leisure - time activity and present it to the class/*А мне нада написать что я провожу время у волейбольном клубе*как это всё написать?
Английский язык
Помогите нада написать про:describe your favourite leisure - time activity and present it to the class/*А мне нада написать что я провожу время у волейбольном клубе*как это всё написать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I spend my free time in a volleyball club- я провожу мое свободное время в волейбольном клубе вроде так.
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