кусочками этого вещества пастухи стали метить овец, а торговцы делали надписи на корзинах. используют ли это вещество в наши дни.

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Это графит. Сначала английские пастухи обнаружили на земле темное вещество, которым и решили помечать овец. При использовании, чтобы не вымазать руки графит зажимали между веточками или оборачивали бумагой и завязывали бечевкой (веревкой). В настоящее время это вещество используется в простых карандашах.