один трактор может вспахать поле за 14ч, а другой за 8 ч какой трактор больше вспашет первый за 7 ч или второй за 5 ч

Математика

один трактор может вспахать поле за 14ч, а другой за 8 ч какой трактор больше вспашет первый за 7 ч или второй за 5 ч

Автор: Гость