один трактор может вспахать поле за 14ч, а другой за 8 ч какой трактор больше вспашет первый за 7 ч или второй за 5 ч
Математика
один трактор может вспахать поле за 14ч, а другой за 8 ч какой трактор больше вспашет первый за 7 ч или второй за 5 ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
за 7 ч работы первый трактор вспашет 7\14=1\2 поля, за 5 часов работы второй трактор вспашет 5\8 поля 1\2=4\8 < 5\8 значит второй трактор вспашет больше в условиях задачи
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История
кусочками этого вещества пастухи стали метить овец, а торговцы делали надписи на корзинах. используют ли это вещество в наши дни.
Математика
Первый трактор пашет поле за 14 часов, второй за 8 часов. Какой трактор больше вспашет первый за 7 часов или второй за 5 часов
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