почему столкнувшийся человек падает вперед?

Физика
почему столкнувшийся человек падает вперед?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что ноги останавливаются, а тело по инерции продолжает движение
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