почему столкнувшийся человек падает вперед?
Физика
почему столкнувшийся человек падает вперед?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что ноги останавливаются, а тело по инерции продолжает движение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Придумайте пример аналитически заданной функции, область определения которой - луч (-бесконечности; 0]
Английский язык
Помогите нада написать про:describe your favourite leisure - time activity and present it to the class/*А мне нада написать что я провожу время у ...
Математика
один трактор может вспахать поле за 14ч, а другой за 8 ч какой трактор больше вспашет первый за 7 ч или второй за 5 ч