осуществите следующие превращения метан хлорметан бутан дихлорбутан циклобутан
Химия
осуществите следующие превращения метан хлорметан бутан дихлорбутан циклобутан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СH4 + Cl2 = CH3Cl + HCl CH3Cl + 2Na + CH3CH2CH2Cl = CH3CH2CH2CH3 + 2NaCl C4H10 + 2Cl2 = C4H8Cl2 + 2HCl (при определенных условиях, наверное, можно получить 1,4-дихлорбутан) СН2Cl-CH2-CH2-CH2Cl + 2Na = C4H8 + 2NaCl (C4H8 - циклобутан).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Придумайте пример аналитически заданной функции, область определения которой - луч (-бесконечности; 0]
Английский язык
Помогите нада написать про:describe your favourite leisure - time activity and present it to the class/*А мне нада написать что я провожу время у ...
Математика
один трактор может вспахать поле за 14ч, а другой за 8 ч какой трактор больше вспашет первый за 7 ч или второй за 5 ч
История
кусочками этого вещества пастухи стали метить овец, а торговцы делали надписи на корзинах. используют ли это вещество в наши дни.