по озеру плавала яхта.расстояние s(километрах) ,на которое удалялась яхта от базы,менялосьс течением времени движения t (в минутах).изменение s в зависимости от t показано на рисунке9.на каком растоянии от базы находилась яхта ...

Алгебра

по озеру плавала яхта.расстояние s(километрах) ,на которое удалялась яхта от базы,менялосьс течением времени движения t (в минутах).изменение s в зависимости от t показано на рисунке9.на каком растоянии от базы находилась яхта через 1 ч 20 мин?через 2 ч 30 мин?какова область определения расматриваемойфункции.

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