по озеру плавала яхта.расстояние s(километрах) ,на которое удалялась яхта от базы,менялосьс течением времени движения t (в минутах).изменение s в зависимости от t показано на рисунке9.на каком растоянии от базы находилась яхта ...

Алгебра
по озеру плавала яхта.расстояние s(километрах) ,на которое удалялась яхта от базы,менялосьс течением времени движения t (в минутах).изменение s в зависимости от t показано на рисунке9.на каком растоянии от базы находилась яхта через 1 ч 20 мин?через 2 ч 30 мин?какова область определения расматриваемойфункции.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
через 1 ч 20 мин - на растоянии 8,5 км от базы через 2 ч 30 мин на растоянии 0 км( она вернулась обратно) от 0 мин до 150 мин
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