Твір до картинт К.Білокур "Богданівські яблука" .5-7 речень.
Қазақ тiлi
Твір до картинт К.Білокур "Богданівські яблука" .5-7 речень.
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Життя і творчість Катерини Білокур є складовою частиною мистецтва України. Художня спадщина відомої народної майстрині вирізняється самобутністю і неповторністю. Вона вражає своєю органічністю поєднання професійного і народного. Рідкісний талант Катерини Білокур проявився у декоративному розписі. Унікальне за своїми художніми якостями відтворення форм живої природи становить гордість національної культури України і прикрашає зали багатьох музеїв світу.
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