Сколько: а) шестых долей содержится в 1/2 , 1/3 , 2/3 , 3/2; б) пятнадцатых долей содержится в 1/5 , 2/3 , 3/5 , 4/3 ?

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шестая доля это 1\6 1\2=3\6=3*1\6 - сожержит три шестых доли 1\3=2\6 - содержит две шестых доли 2\3=4\6 - содержит четыре шестых доли 3\2=9\6 - содержит девять шестых доли 1\5=3\15 - содержит три пятнадцатых доли 2\3=10\15 - содержит десять пятнадцатых доли 3\5=9\15 - содержит девять пятнадцатых доли 4\3=20\15 - содержит двадцать пятнадцатых доли