Мальчик сделал игрушечный парусник и пустил его по ручью. Парусник проплыл за 15 минут расстояние, равное 300 метров. Найди скорость, с которой течёт ручей и вырази её в километрах в час.

Математика

Мальчик сделал игрушечный парусник и пустил его по ручью. Парусник проплыл за 15 минут расстояние, равное 300 метров. Найди скорость, с которой течёт ручей и вырази её в километрах в час.

Автор: Гость