Мальчик сделал игрушечный парусник и пустил его по ручью. Парусник проплыл за 15 минут расстояние, равное 300 метров. Найди скорость, с которой течёт ручей и вырази её в километрах в час.
Математика
Мальчик сделал игрушечный парусник и пустил его по ручью. Парусник проплыл за 15 минут расстояние, равное 300 метров. Найди скорость, с которой течёт ручей и вырази её в километрах в час.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300м/15мин = 20м/мин = 1200м/час = 1,2 км/час
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