Видстань од точки перетину дiагоналей прямокутника до однiэi з сторiн на 3см бiльша,нiж до другой.Знайти сторони прямокутника,якщо йог периметр дорiнюэ 28 см

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Відстань від точки перетину діагоналей прямокутника до його сторони дорівнює половині іншої сторони. Виходячи з цього, одна сторона прямокутника на 6 см більша, ніж інша сторона. Оскільки сума суміжних сторін прямокутника дорівнює 28/2 = 14 см, то вони становлять 10 см та 4 см.