звуко-буквенный анализ слова пряжка
Русский язык
звуко-буквенный анализ слова пряжка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пряжка- 2 слога п(п)- согл.,глух., тв. р(р*)-согл.,сонор.,зв., мягк. я(а)- глас.,удар. ж(ш)- согл.,тв.,глух. к(к)-согл.,глух.,тв. а(а)- глас.,безудар. 6б.,6зв., 2 слога.
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