Если из первой корзины убрать 38 орехов, то в ней останется столько орехов, сколько их во второй корзине. А если в нее добавить 54 ореха, то станет столько, сколько в первой и во второй корзинах вместе. В третьей корзине на 27 ...
Математика
Если из первой корзины убрать 38 орехов, то в ней останется столько орехов, сколько их во второй корзине. А если в нее добавить 54 ореха, то станет столько, сколько в первой и во второй корзинах вместе. В третьей корзине на 27 орехов меньше, чем в первой корзине. Сосчитай, сколько орехов в третьей корзине.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть в 1-ой корзине лежит х орехов, тогда во 2-ой корзине (х-38) орехов. Если в 1-ю добавить 54 ореха, то то их станет х+54, что равно орехов в первой и второй корзинах. Получается х+54=х=х+х-38 х=92 (ор.) - в первой корзине. В 3-ей корзине 92-27=65 (ор.) Ответ: в третьей корзине 65 орехов.
Гость:
х орехов в первой корзине х - 38 орехов во второй корзине х - 27 оерхов в третей корзине По условию известно, что если в первую корзину добавить 54 ореха, то станет столько, сколько в первой и во второй корзинах вместе.Составим уравнение: х + х - 38 = х + 54 2х -х = 54 + 38 х = 92 92 - 27 = 65 орехов в третьей корзине
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