Если из первой корзины убрать 38 орехов, то в ней останется столько орехов, сколько их во второй корзине. А если в нее добавить 54 ореха, то станет столько, сколько в первой и во второй корзинах вместе. В третьей корзине на 27 ...

Математика

Если из первой корзины убрать 38 орехов, то в ней останется столько орехов, сколько их во второй корзине. А если в нее добавить 54 ореха, то станет столько, сколько в первой и во второй корзинах вместе. В третьей корзине на 27 орехов меньше, чем в первой корзине. Сосчитай, сколько орехов в третьей корзине.

Автор: Гость