первый оператор набрал на компьютере 900 страниц текста за 6 недель второй набрал столько же за 5 недель на сколько больше страниц в неделю набирал второй оператор, чем первый , если еженедельно каждый из них набирал одинаковое...

Математика

первый оператор набрал на компьютере 900 страниц текста за 6 недель второй набрал столько же за 5 недель на сколько больше страниц в неделю набирал второй оператор, чем первый , если еженедельно каждый из них набирал одинаковое количество страниц.

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