первый оператор набрал на компьютере 900 страниц текста за 6 недель второй набрал столько же за 5 недель на сколько больше страниц в неделю набирал второй оператор, чем первый , если еженедельно каждый из них набирал одинаковое...
Математика
первый оператор набрал на компьютере 900 страниц текста за 6 недель второй набрал столько же за 5 недель на сколько больше страниц в неделю набирал второй оператор, чем первый , если еженедельно каждый из них набирал одинаковое количество страниц.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)900÷6=150страниц за одну неделю(первый оператор).2)900÷5=180 страниц за одну неделю(второй оператор). 3)180-150= на 30 страниц больше набирал второй оператор.
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