В коробке было красных карандашей в 2 раза больше, чем синих. Когда в коробку положили еще 6 синих карандашей, то их стало столько же, сколько и красных.Сколько синих карандашей стало в коробке?

Гость: Гость:

когда добавили 6 синих карандашей их стало столько как красных, то есть добавив 6 синих карандашей их стало в два разы больше, значит мы удвоили их количевство, то есть 6 карандашей уже было в коробке, а стало тогда 6+6=12 карандашей ответ: 12 карандашей