В коробке было красных карандашей в 2 раза больше, чем синих. Когда в коробку положили еще 6 синих карандашей, то их стало столько же, сколько и красных.Сколько синих карандашей стало в коробке?
Математика
В коробке было красных карандашей в 2 раза больше, чем синих. Когда в коробку положили еще 6 синих карандашей, то их стало столько же, сколько и красных.Сколько синих карандашей стало в коробке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
когда добавили 6 синих карандашей их стало столько как красных, то есть добавив 6 синих карандашей их стало в два разы больше, значит мы удвоили их количевство, то есть 6 карандашей уже было в коробке, а стало тогда 6+6=12 карандашей ответ: 12 карандашей
Гость:
пусть синих карандашей было х шт,а красных 2х Затем синих стало х+6 Составим уравнение 2х=х+6 2х-х=6 х=6 было синих в коробке 6+6=12 стало синих в коробке
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