найти составное число которое было бы взаимно простым с каждым из чисел 34,77,195
Математика
найти составное число которое было бы взаимно простым с каждым из чисел 34,77,195
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
34=2*17 77=7*11 195=5*3*13 значит искомое число недолжно делиться ни на одно из чисел 2;3;5;7;11;13 и быть составным например таким будет 19*29=551 замечание так как простых чисел бесконечно много, то и в ответ можно навести бесконечно много чисел ответ: например 551
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