на клумбе  возле школы расли разные цветы. георгинов и хризантем было 12 кустов, хризантем и пионов - 9 кустов, пионов и георгинов было 11 кустов. сколько цветов каждого вида росло на клумбе

Гость: Гость:

если мы посчитаем георгины и хризантемы, хризантемы и пионы, пионы и георгины то получим 12+9+11 кустов=30 кустов, но при этом мы считали каждый куст дважды, значит всех кустов 30:2=15 кустов 1) 12+9+11=32 кустов - удвоенное количевство всех кустов 2) 32:2=16 кустов - всего кустов 3) 16-12=4 куста пионов 4) 16-9=7 кустов георгин 5) 16-11=5 кустов хризантем ответ 4 куста пионов, 7 кустов георгин, 5 кустов хризантем