Определите магнитный поток Ф через контур площадью 15 см квадратных в однородном магнитном поле с индукцией В, равной 24 Тл, если угол между вектором индукции В и нормалью к плоскости контура равен 60 градусов

Физика

Определите магнитный поток Ф через контур площадью 15 см квадратных в однородном магнитном поле с индукцией В, равной 24 Тл, если угол между вектором индукции В и нормалью к плоскости контура равен 60 градусов

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