Определите магнитный поток Ф через контур площадью 15 см квадратных в однородном магнитном поле с индукцией В, равной 24 Тл, если угол между вектором индукции В и нормалью к плоскости контура равен 60 градусов
Физика
Определите магнитный поток Ф через контур площадью 15 см квадратных в однородном магнитном поле с индукцией В, равной 24 Тл, если угол между вектором индукции В и нормалью к плоскости контура равен 60 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ф=B*S*cosα ; α - УГОЛ между индукцией и нормалью. Ф=24*0,15*cos60=1,8 Вб
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