на аллее 37 деревьев. при счете в одном направлении 27-м оказалась береза.какой она будет при счете в обратном направлении? cколько промежутков между соседними деревьями на этой аллее?требуется решение.

Математика

на аллее 37 деревьев. при счете в одном направлении 27-м оказалась береза.какой она будет при счете в обратном направлении? cколько промежутков между соседними деревьями на этой аллее?требуется решение.

Автор: Гость