на аллее 37 деревьев. при счете в одном направлении 27-м оказалась береза.какой она будет при счете в обратном направлении? cколько промежутков между соседними деревьями на этой аллее?требуется решение.
Математика
на аллее 37 деревьев. при счете в одном направлении 27-м оказалась береза.какой она будет при счете в обратном направлении? cколько промежутков между соседними деревьями на этой аллее?требуется решение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на алее - 37 дер в од напр - 27 м бер 37 - 27 = 10
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