ров первого деревянного кремля имел глубину 5м.,что на 2м. больше чем его ширина.Какава ширина рва?
Математика
ров первого деревянного кремля имел глубину 5м.,что на 2м. больше чем его ширина.Какава ширина рва?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5м - 2м=3м Ответ:з м ширина рва
Гость:
5 - 2 = 3 м ширина рва. Ответ. 3м.
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