Букет из 2 хризантем и 1 лилией стоит 66руб.Лилия дешевле хризантемы на 9 руб.Какая цена лилии и хризантемы?

Математика

Букет из 2 хризантем и 1 лилией стоит 66руб.Лилия дешевле хризантемы на 9 руб.Какая цена лилии и хризантемы?

Автор: Гость