Букет из 2 хризантем и 1 лилией стоит 66руб.Лилия дешевле хризантемы на 9 руб.Какая цена лилии и хризантемы?
Математика
Букет из 2 хризантем и 1 лилией стоит 66руб.Лилия дешевле хризантемы на 9 руб.Какая цена лилии и хризантемы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть лилия стоит х руб, тогда хризантема стоит х+9 руб. По условию задачи составляем уравнение и решаем его 2(х+9)+х=66 2х+18+х=66 3х+18=66 3х=66-18 3х=48 х=48:3 х=16 х+9=16+9=25 ответ: цена лилии 16 рублей, хризантемы 25 рублей
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