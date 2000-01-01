для постройки желтой кирпичной дороги длинной 20 км от дома колдуньи Гингены до Изумрудного города использовались кирпичи одинакового размера,которые укладывались поперек дороги. а)сколько кирпичей ушло на эту дорогу если ее ши...
Математика
для постройки желтой кирпичной дороги длинной 20 км от дома колдуньи Гингены до Изумрудного города использовались кирпичи одинакового размера,которые укладывались поперек дороги. а)сколько кирпичей ушло на эту дорогу если ее ширина-10 кирпичей,а ширина кирпича-24см? сколько кирпичей ушло бы на эту дорогу,если бы ее замостили кирпичами вдвое большей ширины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
длинна дороги=20км=20000метра=2000000см ширина кирпича 24 см а)сколько кирпичей ушло на эту дорогу если ее ширина-10 кирпичей,а ширина кирпича-24см? 2000 000 : 24 * 10 ≈833333, (3)= 833334кирпичей (нацело не делится округляем в большую сторону б)сколько кирпичей ушло бы на эту дорогу,если бы ее замостили кирпичами вдвое большей ширины?(ширина кирпича 24*2=48см) 2000 000 : 48 * 10 ≈416666(6)=416667 кирпичей (тоже округлим в большую сторону)
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