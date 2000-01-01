для постройки желтой кирпичной дороги длинной 20 км от дома колдуньи Гингены до Изумрудного города использовались кирпичи одинакового размера,которые укладывались поперек дороги. а)сколько кирпичей ушло на эту дорогу если ее ши...

Математика

для постройки желтой кирпичной дороги длинной 20 км от дома колдуньи Гингены до Изумрудного города использовались кирпичи одинакового размера,которые укладывались поперек дороги. а)сколько кирпичей ушло на эту дорогу если ее ширина-10 кирпичей,а ширина кирпича-24см? сколько кирпичей ушло бы на эту дорогу,если бы ее замостили кирпичами вдвое большей ширины?

Автор: Гость