1)Одну зі сторін квадрата збільшили на 4дм, а другу зменшили на 6дм. У результаті одержали прямокутник з площею 56 дм2. Знайди довжину сторони квадрата.
Математика
1)Одну зі сторін квадрата збільшили на 4дм, а другу зменшили на 6дм. У результаті одержали прямокутник з площею 56 дм2. Знайди довжину сторони квадрата.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нехай сторона квадрта х дм, тоді довжини утвореного прямокутника будуть x+4 дм, і х-6 дм. Площа прямокутника добуток довжин його сторін. За умовою задачі складаємо рівняння і розвязуємо його (x+4)(x-6)=56 x^2+4x-6x-24=56 x^2-2x-24-56=0 x^2-2x-80=0 (x-10)(x+8)=0 x-10 =0 або х+8=0 х=10 або х=-8 x>0 (довжина сторони не може буи відємною) тому х =10 ответ: 10 дм
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