1)Одну зі сторін квадрата збільшили на 4дм, а другу зменшили на 6дм. У результаті одержали прямокутник з площею 56 дм2. Знайди довжину сторони квадрата.

Математика

1)Одну зі сторін квадрата збільшили на 4дм, а другу зменшили на 6дм. У результаті одержали прямокутник з площею 56 дм2. Знайди довжину сторони квадрата.

Автор: Гость