ров первого днревянного кремля имел глубину 5м.,что на 2 м. больше,чем его ширина.Какова длина рва?

Математика
ров первого днревянного кремля имел глубину 5м.,что на 2 м. больше,чем его ширина.Какова длина рва?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решается так: 5-2=3(м) Длина рва 3 метра.
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