ров первого днревянного кремля имел глубину 5м.,что на 2 м. больше,чем его ширина.Какова длина рва?

Математика

ров первого днревянного кремля имел глубину 5м.,что на 2 м. больше,чем его ширина.Какова длина рва?

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