Начертить две ломаные,состоящие из 3 звеньев:1-незамкнутая,2-замкнутая.Сколько у них верших?как можно назвать вторую линию?
Математика
Начертить две ломаные,состоящие из 3 звеньев:1-незамкнутая,2-замкнутая.Сколько у них верших?как можно назвать вторую линию?
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