Начертить две ломаные,состоящие из 3 звеньев:1-незамкнутая,2-замкнутая.Сколько у них верших?как можно назвать вторую линию?

Математика

Начертить две ломаные,состоящие из 3 звеньев:1-незамкнутая,2-замкнутая.Сколько у них верших?как можно назвать вторую линию?

Автор: Гость