-(4в-а)+(5в-2а) б)3+4(х-2)   помогите!)ток полным решением!

Алгебра
-(4в-а)+(5в-2а) б)3+4(х-2)   помогите!)ток полным решением!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Раскрываем скобки: -4в+а+5в-2а;  Вычитаем подобные слагаемые: в-а. 2) Раскрываем скобки: 3+4х-8; Вычитаем подобные слагаемые: -5+4х.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Докажите, что если в четырехугольнике все углы прямые, то четырёхугольник - прямоугольник.
Ответить
Математика
Начертить две ломаные,состоящие из 3 звеньев:1-незамкнутая,2-замкнутая.Сколько у них верших?как можно назвать вторую линию?
Ответить
Математика
Знайди різницю 14-а,якщо а=8,а=5. Правильно записать у тетрадь
Ответить
Английский язык
Вставте артикаль a или an    plance,gallery,actors.politicnian,enjoy,town,famous park,active part,interesting,adventures,answer,islands,character,L...
Ответить
Математика
ров первого днревянного кремля имел глубину 5м.,что на 2 м. больше,чем его ширина.Какова длина рва?
Ответить