-(4в-а)+(5в-2а) б)3+4(х-2) помогите!)ток полным решением!
Алгебра
-(4в-а)+(5в-2а) б)3+4(х-2) помогите!)ток полным решением!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Раскрываем скобки: -4в+а+5в-2а; Вычитаем подобные слагаемые: в-а. 2) Раскрываем скобки: 3+4х-8; Вычитаем подобные слагаемые: -5+4х.
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