В равнобедренном треугольнике ABC (AB=BC) основание AC=48, а боковая сторона 30. Определите радиус описанной окружности.
Геометрия
В равнобедренном треугольнике ABC (AB=BC) основание AC=48, а боковая сторона 30. Определите радиус описанной окружности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
полупериметр треугольника равен p=(a+b+c)\2 p=(30+30+48)\2=54 площадь треугольника по теореме Герона равна S=корень(p(p-a)(p-b)(p-c)) S=корень(54*(54-30)*(54-30)*(54-48))=432 радиус описанной окружности равен R=abc\(4S) R=30*30*48\(4*432)=25 ответ: 25
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