Мастер может изготовить 360 деталей за 6 дней, а ученик за 12 дней. За сколько дней мастер и ученик могут изготовить это количество деталей, работая одновременно?

1) 360/6=60 (дет) столько мастер изготавливает за 1 день 2) 360/12=30 (дет) столько изготавливает ученик за 1 день 3) 60+30=90 (дет) столько они изготавливают за 1 день 4) 360/90 = 4(дн) за столько дней они изготовят ОтветМастер и ученик изготовят 360 деталей за 4 дня.

Гость: Гость:

1) 360:6=60(д.)- за один день делает мастер 2) 360:12=30(д.)- за один день делает ученик 3) 60+30=90(д.)-делают за один день мастер и ученик 4) 360:90=4(дн.) Ответ: за 4 дня мастер и ученик одновременно изготовят360 деталей.