діалог двох сусідок у крамниці

Гость: Гость:

-Привіт Ніно? -привіт! -Що купуєш? -спитала Ніна. -Я купую дітям гостинці. -Давно ми з тобою не бачились - Так дуже дано. - Може якось зайдеш до мене в гості ? - Запитала сусідка та не роздумуючи відповіла: Так звичайно я дуже рада що ти мене запросила