діалог двох сусідок у крамниці
Қазақ тiлi
діалог двох сусідок у крамниці
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Привіт Ніно? -привіт! -Що купуєш? -спитала Ніна. -Я купую дітям гостинці. -Давно ми з тобою не бачились - Так дуже дано. - Може якось зайдеш до мене в гості ? - Запитала сусідка та не роздумуючи відповіла: Так звичайно я дуже рада що ти мене запросила
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