помогите! 18-(6х+5)=4-7х
Алгебра
помогите! 18-(6х+5)=4-7х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Настолько простые задачи я видел только в третьем классе 18-(6х+5)=4-7х 18-6х-5=4-7х х=-9
Гость:
18-(6х+5)=4-7х 18- 6х - 5 = 4 - 7х 7х - 6х = 4 - 13 х = -9 Ответ. х = -9
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