В куске было 24 м ткани.Из 10 м этой ткани сшили детские костюмы,а из остальной ткани 7 одинаковых детских пальто.Сколько материи ткани расходовали на одно пальто?

Гость: Гость:

Всего было 24 метра ткани. Из них 10 метров на детские костюмы. Оставшиеся 24метра-10метров=14метров испульзуют на пальто. Чтобы найти сколько материи ткани расходовали на одно пальто нужно Кол-во метров( 14 метров ) поделить на кол-во пальто(7). 14:7=2 метра.