для занятия черчением привезли 248 наборов чертежных инструментов это только 2/5 того количества которое необходимо.сколько наборов надо еще заказать?

Математика

для занятия черчением привезли 248 наборов чертежных инструментов это только 2/5 того количества которое необходимо.сколько наборов надо еще заказать?

Автор: Гость