для занятия черчением привезли 248 наборов чертежных инструментов это только 2/5 того количества которое необходимо.сколько наборов надо еще заказать?

Математика
для занятия черчением привезли 248 наборов чертежных инструментов это только 2/5 того количества которое необходимо.сколько наборов надо еще заказать?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)248:2=124 - 1/5 количества инструментов,кторые необходимы. 2)5/5 - 2/5=3/5 - сколько нужно 3)124*3= 372 Ответ:372 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
дви сторони трикутника доривнюють 8 см и 15 см,а кут миж ними 120.знайдить медиану,проведену до третьої сторони трикутника
Ответить
Қазақ тiлi
діалог двох сусідок у крамниці
Ответить
Математика
8*а-6045=1963; 1475-х/12=275
Ответить
Геометрия
В равнобедренном треугольнике ABC (AB=BC) основание AC=48, а боковая сторона 30. Определите радиус описанной окружности.
Ответить
Математика
Мастер может изготовить 360 деталей за 6 дней, а ученик за 12 дней. За сколько дней мастер и ученик могут изготовить это количество деталей, работа...
Ответить