для занятия черчением привезли 248 наборов чертежных инструментов это только 2/5 того количества которое необходимо.сколько наборов надо еще заказать?
Математика
для занятия черчением привезли 248 наборов чертежных инструментов это только 2/5 того количества которое необходимо.сколько наборов надо еще заказать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)248:2=124 - 1/5 количества инструментов,кторые необходимы. 2)5/5 - 2/5=3/5 - сколько нужно 3)124*3= 372 Ответ:372
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