составить предложение с однородными членами со словосочитаниями смеющаяся девочка, расколовшийся орех.
Русский язык
составить предложение с однородными членами со словосочитаниями смеющаяся девочка, расколовшийся орех.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В словосочетаниях «смеющаяся девочка» и «расколовшийся орех» зависимые слова выражены причастиями.
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