Напишите формулы кислородсодержащих соединений хлора,в которых хлор имеет валентность I, III, V и VII.

Химия
Напишите формулы кислородсодержащих соединений хлора,в которых хлор имеет валентность I, III, V и VII.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I  - HClO III - HClO2 V - HClO3 VII - HClO4
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