Из приведенных уравнений реакции выберете те , в которых азот проявляет востановитеьные свойства: N2 + O2 = NO N2 + 3Mg = mg3N2 N2 + 3H2 = 2NH3 N2 + 6Li = 2Li3N =)))
Химия
Из приведенных уравнений реакции выберете те , в которых азот проявляет востановитеьные свойства: N2 + O2 = NO N2 + 3Mg = mg3N2 N2 + 3H2 = 2NH3 N2 + 6Li = 2Li3N =)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Азот является восстановителем, т.е. отдает электроны, в следующей реакции: N2 + O2 = 2NO N2(0) - 4e = 2N(+2)
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