масса поросенка 26 кг,гусь на 21 кг легче поросенка,а теленок на 47 кг тяжелее гуся,Чему равна масса теленка?
Математика
масса поросенка 26 кг,гусь на 21 кг легче поросенка,а теленок на 47 кг тяжелее гуся,Чему равна масса теленка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26-21=5кг-масса гуся 5+47=52кг-масса теленка
Гость:
1) 26-21=5 (кг) - масса гуся. 2) 5+47=52 (кг) - масса телёнка.
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