Помогите пожалуйста сделать звуко-буквенный разбор слова "ПОВАДКИ"

Русский язык
Помогите пожалуйста сделать звуко-буквенный разбор слова "ПОВАДКИ"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
повадки - 3 слога, второй - ударный   п [п ] согл твердый глухой о [а ] гл безударный в [в ] согл твердый звонкий а [а ] гл ударный д [т ] согл твердый глухой к [к' ] согл мягкий глухой и [и] гл безударный ---------------- 7 б., 7 зв.  
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