велосипедист и мотоциклист одновременно  начали движение из состояния покоя вдоль прямой.Ускорение мотоциклиста в 4 раза больше чем у велосипедиста.Во сколько раз  большую скорость разовьёт мотоциклист за одно и то же время

Физика
велосипедист и мотоциклист одновременно  начали движение из состояния покоя вдоль прямой.Ускорение мотоциклиста в 4 раза больше чем у велосипедиста.Во сколько раз  большую скорость разовьёт мотоциклист за одно и то же время
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a=V-V0/t; v0=0 a(в)=V/t 4a(м)=V/t V(в)=at V(м)=4at V(м)/V(в)=4at/at в 4 раза больше
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