велосипедист и мотоциклист одновременно начали движение из состояния покоя вдоль прямой.Ускорение мотоциклиста в 4 раза больше чем у велосипедиста.Во сколько раз большую скорость разовьёт мотоциклист за одно и то же время

Физика

велосипедист и мотоциклист одновременно начали движение из состояния покоя вдоль прямой.Ускорение мотоциклиста в 4 раза больше чем у велосипедиста.Во сколько раз большую скорость разовьёт мотоциклист за одно и то же время

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