школьники помогали в уборки моркови и работали 4 дня.в первый день они собрали на 230кг.больше,чем во второй день,и на 150кг.больше,чем в третий день.в третий день они собрали на 259кг. меньше,чем в четвертый.сколько кг.моркови...
Математика
школьники помогали в уборки моркови и работали 4 дня.в первый день они собрали на 230кг.больше,чем во второй день,и на 150кг.больше,чем в третий день.в третий день они собрали на 259кг. меньше,чем в четвертый.сколько кг.моркови собрали школьники за все 4дня,если в первый день они собрали650кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)сколько собрали во второй день? 650-230=420 кг 2) сколько собрали в третий день? 650-150=500 кг 3)сколько собрали в четвёртый день? 500+259=759 кг 4)сколько собрали за четыре дня вместе? 650+420+500+759= 2329 кг
Гость:
650 - 230 = 420 кг собрали во второй день 650 - 150 = 500 кг собрали в третий день 500 + 259 = 759 кг собрали в четвертый день 650 + 420 + 500 + 759 = 2329 кг собрали за 4 дня
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