школьники помогали в уборки моркови и работали 4 дня.в первый день они собрали на 230кг.больше,чем во второй день,и на 150кг.больше,чем в третий день.в третий день они собрали на 259кг. меньше,чем в четвертый.сколько кг.моркови...

Математика

школьники помогали в уборки моркови и работали 4 дня.в первый день они собрали на 230кг.больше,чем во второй день,и на 150кг.больше,чем в третий день.в третий день они собрали на 259кг. меньше,чем в четвертый.сколько кг.моркови собрали школьники за все 4дня,если в первый день они собрали650кг?

Автор: Гость