каккие цел преследовали габсбургов и почему против них выступили многие страны?? помогите пожалуйста
Обществознание
каккие цел преследовали габсбургов и почему против них выступили многие страны?? помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цели Габсбургов ето быть первыми и быть сильнее всех...Против них выступали много стран потому что они были сильны и самоуверены.Также были созданы антигабсбугская коалицыя в которою входило до 10 стран,а также страны за Габсбургов....Также насчет цели Габгбурги при Марии-Терезии и ейо сына много чево добились!!!
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