Від стрічки завдовжки 20м відрізали три куски по 6дм.Яка завдовжки стрічка залишилась?
Математика
Від стрічки завдовжки 20м відрізали три куски по 6дм.Яка завдовжки стрічка залишилась?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1м=10дм 20м=200дм 6дм*3=18дм 200дм-18дм=182дм=10м 82дм осталась лента длиной 10м 82дм.
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