Турист плыл на теплоходе сначала 1,2ч по озеру а затем 3,6 ч по реке которая впадает в это озеро! собственная скорость теплохода 22,4 км/ч а скорость течения реки 1,7 км/ч !найдите длину всего пути туриста на теплоходе.
Математика
Турист плыл на теплоходе сначала 1,2ч по озеру а затем 3,6 ч по реке которая впадает в это озеро! собственная скорость теплохода 22,4 км/ч а скорость течения реки 1,7 км/ч !найдите длину всего пути туриста на теплоходе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22,4 * 1,2 = 26,88 км проплыл турист по озеру 22,4 - 1,7 = 20,7 км/ч скорость теплохода по реке (т.к. плыл против течения) 20,7 * 3,6 = 74,52 км проплыл турист по реке 26,88 + 74,52 = 101,4 км весь путь туриста Ответ. 101,4 км.
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