Турист плыл на теплоходе сначала 1,2ч по озеру а затем 3,6 ч по реке которая впадает в это озеро! собственная скорость теплохода 22,4 км/ч а скорость течения реки 1,7 км/ч !найдите длину всего пути туриста на теплоходе.

Математика

Турист плыл на теплоходе сначала 1,2ч по озеру а затем 3,6 ч по реке которая впадает в это озеро! собственная скорость теплохода 22,4 км/ч а скорость течения реки 1,7 км/ч !найдите длину всего пути туриста на теплоходе.

Автор: Гость