для рыбалки купили голубые и белые блесны в одинаковых коробках.оказалось, что голубых купили 32 штуки, а белых 96. коробок с белыми блеснами было на 4 штуки больше,чем с голубыми.Сколько купили коробок с блеснами каждого цвета?

Гость: Гость:

Пусть х блесен помещается в одной коробке. Тогда корбок с белыми блеснами было 32/х, а с голубыми 96/х. Т.к. с голубыми было на 4 коробки больше, то получается 96/х-32/х=4 64/х=4 х=64/4 х=16 (бл.) в одной корбке. с белыми купили 32/16=2 (кор.) с голубыми 96/16=6 (кор.)