для рыбалки купили голубые и белые блесны в одинаковых коробках.оказалось, что голубых купили 32 штуки, а белых 96. коробок с белыми блеснами было на 4 штуки больше,чем с голубыми.Сколько купили коробок с блеснами каждого цвета?

Математика
для рыбалки купили голубые и белые блесны в одинаковых коробках.оказалось, что голубых купили 32 штуки, а белых 96. коробок с белыми блеснами было на 4 штуки больше,чем с голубыми.Сколько купили коробок с блеснами каждого цвета?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х блесен помещается в одной коробке. Тогда корбок с белыми блеснами было 32/х, а с голубыми 96/х. Т.к. с голубыми было на 4 коробки больше, то получается  96/х-32/х=4 64/х=4 х=64/4 х=16 (бл.) в одной корбке. с белыми купили 32/16=2 (кор.) с голубыми         96/16=6 (кор.)
Гость:
1)96-32=64  2)64÷4=16 блёсен в одной коробке. 3)32÷16=2 коробки с голубыми. 4)96÷16=6 коробок с белыми. 5)6 коробок>2 коробок на 4 штуки.
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