Дан параллелепипед ABCDA1B1C1D1.Укажите вектор с началом и концом в вершинах параллелепипеда, равный: а)А1А+C1D1+BC+DB1 б)AD-A1C
Геометрия
Дан параллелепипед ABCDA1B1C1D1.Укажите вектор с началом и концом в вершинах параллелепипеда, равный: а)А1А+C1D1+BC+DB1 б)AD-A1C
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуйте Настенька, по моему эта задача не заслуживает нашего внимания, как очевидная, но раз уж вы хотите давайте обсудим ее. Для решения этой простейшей задачи нам необходимо нарисовать красивый параллелепипед, и теперь когда пол дела сделано последовательно соединяем данные вектора паралельно перенося их в нужные места. Я так прикинул, и в первом получился ответ равно 0, а во втором получается вектор=СД1.(При вычатании вектора исходят из одной точки). Теперь Ваша очередь Настенька решать эту простейшую задачку=). Удачи
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